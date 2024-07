Cronaca

SARONNO – Ancora una volta Facebook, e in particolare il gruppo “Sei di Saronno se” si dimostrano al servizio della città.

Tutto è iniziato stamattina, venerdì 12 luglio, alle 7 in stazione quando una donna è stata alleggerita del proprio portafoglio. Ad assistere al furto, purtroppo da troppo lontano per poter intervenire, alcune saronnesi. C’è chi ha visto i ladri riallontanarsi chi li ha visti risalire dalle scale del sottopasso con i soldi. C’è chi mettendosi ha cercare ha visto il portafoglio con gli effetti personali “buttato” in un’area raggiungibile solo al personale. Così è arrivata prima la segnalazione al personale poi sui social per assicurarsi che la vittima del furto che probabilmente era salita sul treno ignara dell’accaduto potesse provvedere a recuperarlo.

Un piccolo episodio che dimostra l’attenzione delle saronnesi per cercare di ridurre al minimo i problemi per la vittima nella speranza che non debba richiedere tutti i duplicati dei documenti. Un problema che si registra spesso purtroppo anche a fronte dei numerosi borseggi che avvengono nello scalo ferroviario segnalati da pendolari e viaggiatori ma anche dall’ormai celeberrimo servizio di Striscia la notizia.

