SARONNO – Gli amici dell’associazione Saronno Point stanno per tornare con tante e nuovissime gite organizzate.

La prima “Gita del cuore” è programmata per domenica 15 settembre e vedrà la scoperta del suggestivo panorama della Val Biandino (in Valsassina). Le iscrizioni si apriranno domani, sabato 13 luglio e potranno essere effettuate nella sede dell’associazione (via San Giuseppe, 41).

Il ricavato della gita contribuirà alla raccolta fondi destinata all’acquisto di una nuova automobile per l’accompagnamento dei pazienti oncologici, seguiti durante le cure.

A tutti i partecipanti si assicura una giornata ricca di divertimento e di sorprese. Per maggiori informazioni contattare il numero: 338 6374481.

(foto d’archivio)

