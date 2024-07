Softball

CARONNO PERTUSELLA – Epilogo in bellezza stasera allo stadio del softball di Bariola per il torneo Majer-Cittò di Caronno, vero e proprio torneo pre-mondiale. Questa sera si sfidano Repubblica Ceca e Porto Rico, dalle 20. Ingresso libero e servizio bar, si annuncia un pubblico numeroso per vedere tante campionesse all’opera sul diamante.

Intanto nel pomeriggio, gara dalle 16, il Regno dei Paesi Bassi ha superato con un netto 8-0 una Cina un po’ stanca e meno efficace del solito in fase di battuta. Le olandesi hanno ipotecato il successo già al primo inning segnando cinque punti ed altri tre al terzo inning. Da segnalare il fuoricampo a basi piene di Lara Wissink.

Dal 15 al 20 luglio si tiene quindi il Mondiale in Friuli Venezia Giulia, a Castions di Strada.

(foto Giovanni Pini: l’Olanda festeggia un ottimo torneo pre-mondiale)

