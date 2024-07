iltra2

TRADATE – La comunità di Abbiate si prepara a vivere due serate speciali all’insegna della convivialità e della tradizione.

Oggi 13 luglio – Notte azzurra

Oggi 13 luglio, l’oratorio di Abbiate Guazzone in via Ugo Foscolo ospiterà la “Notte azzurra”. L’evento inizierà alle 19 con l’apertura degli stand gastronomici gestiti dall’associazione Amici Asilo. La serata proseguirà alle 21 con uno spettacolo mozzafiato intitolato “La magia del fuoco e delle bolle”. Durante l’evento, musica, negozi aperti e altre attività animeranno la serata, offrendo ai partecipanti l’opportunità di divertirsi e socializzare. Non mancheranno le giostre per bambini presenti in piazza Unità d’Italia, garantendo divertimento per tutte le età.

Lunedì 15 luglio – Processione della Madonna del Carmine

Il 15 luglio, la comunità si riunirà nuovamente alle 20.30 per la tradizionale processione con la statua della Madonna del Carmine. Questo evento religioso rappresenta un momento significativo di devozione e riflessione, radicando la comunità nelle sue tradizioni più profonde.

Questi eventi, sostenuti da Amici Asilo e Abbiatese, promettono di offrere un mix perfetto di intrattenimento e spiritualità.

(foto archivio: una precedente processione nella zona)

13072024