TRADATE – Il Gat, Gruppo astronomico tradatese, invita tutta la cittadinanza a una serata di osservazione della volta celeste presso il parco di Villa Inzoli, situato in via Zara, 27 a Tradate. L’evento, inizialmente previsto per venerdì 12 luglio, è stato posticipato a sabato 13 luglio a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Le attività avranno inizio a partire dalle 21.30.

Durante la serata, i partecipanti potranno utilizzare la strumentazione messa a disposizione dall’associazione per osservare il cielo notturno. I membri del Gat saranno presenti per guidare i presenti nelle attività di osservazione, offrendo informazioni e chiarimenti sui vari fenomeni astronomici.

L’evento è completamente gratuito e aperto a tutti, offrendo un’opportunità unica per avvicinarsi all’astronomia e scoprire le meraviglie del cielo stellato in un contesto suggestivo come quello del parco di Villa Inzoli.

Una occasione di vivere una serata all’insegna della scienza e della scoperta, guidati dagli esperti del Gruppo astronomico tradatese.

(foto archivio: un precedente evento di osservazione delle stelle in zona)

