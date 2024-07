Sport

SOLARO – Tra certezze e novità, riparte l’Universal Solaro. Ieri sera al centro sportivo “Gaetano Scirea” in corso Berlinguer si è tenuta la presentazione della prima squadra che affronterà il campionato di promozione nella stagione 2024/2025.

Ad aprire la serata, il passaggio del testimone da parte del presidente uscente Maurizio Cattafi che ha sottolineato quanto ” sia dura a livello morale ma necessario per una nuova ed energica spinta”, ringraziando poi “tutti coloro che mi sono stati vicini in questi anni” e chiudendo infine facendo un grosso in bocca al lupo al nuovo direttivo e al nuovo presidente, Mauro Lattuada.

“Cattafi ha formato all’interno della società uno spirito di collaborazione molto forte, questo aspetto fondamentale sarà da mantenere e rinforzare per fare bene, pian piano conoscerò meglio tutti quanti ma siamo già prontissimi a fare un buon lavoro” ha commentato Lattuada prima di passare la parola al direttore sportivo Luca Volpi.

Dopo un “grande ringraziamento a Cattafi, con cui ho condiviso 7 lunghi anni di momenti gioiosi e meno gioiosi ma sempre all’insegna dell’impegno e del buon lavoro”, il benvenuto a Lattuada confermando la “voglia di far bene e alzare sempre di più l’asticella, senza fare promesse perché bisognerà dimostrare in campo e non a parole”. Poi la presentazione uno ad uno dei calciatori che vestiranno la maglia giallorossa e che comporranno “una rosa cambiata al 50%, sulla carta competitiva ma la fame e la voglia faranno la differenza, le motivazioni sono fondamentali”. Fiducia rinnovata a mister Simone Broccanello “con cui lavoro costantemente, sette giorni su sette, sempre con la stessa passione e dedizione”. L’allenatore, alla sua terza stagione a Solaro, vuole “riprendere il cammino dopo l’amaro finale di stagione, con la convinzione che i ragazzi daranno tutto. Da gruppo di ragazzi di talento dobbiamo diventare al più presto possibile una squadra coesa e unita, solo così possiamo arrivare all’obiettivo ed essere competitivi”.

A seguire, le parole del vice-presidente Luciano Morandin, che ha invitato la squadra a “metterci forza e rabbia in campo”, e di Romi Fuki, consigliere con delega a gestione del marketing e sponsor che si è detto “affascinato dalla bella realtà sportiva e societaria del Solaro”.

In chiusura gli interventi del vicesindaco e dell’assessore allo sport di Solaro, Alessandro Ranieri e Christian Caronno, che si sono detti pronti a collaborare con la società come sempre fatto negli scorsi anni continuando a supportare e sostenere il progetto.

Prima del rinfresco, suona la carica capitan Riccardo Greco che dà l’appuntamento al “17 agosto, quando saremo qui a sudare tutti insieme, non vediamo l’ora di ripartire”.

L’Universal Solaro è pronta a vivere un’altra stagione di vertice.

Rosa prima squadra 2024/2025

Portieri : Pasiani Davide (1997), Piazza Alessandro (2006), Tumiatti Alessandro (2005).

Difensori : Panariello Gianluca (1996), Mariani Silvio (2005), Greco Riccardo (1992, capitano), Orlando Filippo (2004), Giordano Alessandro (2005), Montefusco Leonardo (2005), Trionfo Gabriele (1997), Clerici Alessandro (1996), Valente Mattia (2006).

Centrocampisti : Bonasso Alex (2004), Marquez Matia (2004), Romanò Andrea (1993), Comani Luca (1996), Bajoni Esteban (1994), Latino Luca (2005), Pietropoli Valentino (2006).

Attaccanti : Tartaglione Davide (1990), Dell’Occa Marco (1998), Viscusi Gabriel (2004), Frontini Andrea (2005), Mantellini Stefano (1989), Nodari Andrea (2006), Turchetto Matteo (2006).

Staff prima squadra 2024/2025

Allenatore : Broccanello Simone

Vice-allenatore : Praino Francesco

Preparatore portieri : Ruggiero Roberto

Fisioterapista : Micheletti Marco

Team manager : Piuri Fabio

Dirigente accompagnatore : Epifani Vito

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?