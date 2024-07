Città

SARONNO – “Siamo basiti davanti alle modalità con cui l’Amministrazione saronnese in carica, sindaco Augusto Airoldi in primis, ha reagito alla nota della direttrice del quotidiano online il Saronno, che ha liberamente denunciato la situazione invivibile all’auditorium Aldo Moro – dovuta al caldo eccessivo – che si è verificata per l’ennesima volta durante un recente evento pubblico serale”.

Inizia così la nota di Obiettivo Saronno diffusa oggi.

Il problema è noto da anni e una amministrazione che si rispetti ha il dovere di risolverlo anziché polemizzare con chi per lavoro si occupa di informazione.

Quando il sindaco afferma che le risorse non sono infinite esprime un concetto ovvio e generico; se tuttavia si approfondisce il tema e si guarda il bilancio – in particolare le risorse non vincolate e perciò spendibili liberamente – si evince che l’amministrazione Airoldi, ancora in piedi unicamente per volontà dei due consiglieri Gilli, ha avuto disponibilità finanziarie di 4 milioni di euro provenienti dai dividendi di Lura Ambiente oltre ai milioni di euro provenienti dagli oneri di urbanizzazione derivanti dalle innumerevoli nuove costruzioni che ha autorizzato in questi quattro anni di governo della città.

Qui non si tratta di risorse mancanti – questa amministrazione ne ha avute e ne ha parecchie, senza doverle cercare – ma di obiettivi, di scelte e di priorità per la città e di capacità amministrative e organizzative.

Dall’assestamento generale del bilancio di previsione 2024-2026, in approvazione martedì prossimo in Consiglio comunale, si nota un avanzo di amministrazione di milioni di euro: si tratta di soldi non spesi e quindi disponibili. Auspichiamo che, anziché polemizzare con la stampa, ci si appresti a impegnare parte di questi fondi anche per un impianto di climatizzazione nell’unica sede presente in città per eventi che vedono la partecipazione di oltre 200 persone.

Se qualcuno vuole una Saronno omertosa, Obiettivo Saronno, fino a quando sarà una forza politica di questa città, non lo permetterà e farà in modo di allontanare gli eventuali tentativi che verranno messi in atto per avere un’informazione a senso unico che non disturbi la maggioranza Gilli/Airoldi”.

