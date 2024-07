Città

SARONNO – Dopo la piccola caccia al tesoro in giro per la città organizzata nel 2021, IlSaronno torna a condividere le penne del suo compleanno con i propri lettori. Come ogni anno, si tratta delle penne in edizione limitata, con una grafica nuova.

Ancora disponibili sono le penne per l’undicesimo compleanno: dal caratteristico colore azzurro e con il numero “11” al posto dell’iconico articolo del logo.

Quest’anno la tradizione si rinnova: i primi 100 fortunati che riusciranno a trovare la direttrice Sara Giudici durante la notte bianca saronnese, potranno chiedere una penna, fino ad esaurimento scorte. Ma come trovare la direttrice? Se nella folla doveste riconoscere un look con l’iconico “azzurro IlSaronno”, potreste essere sulla strada giusta.

(in foto: la penna dell’undicesimo compleanno de IlSaronno)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti