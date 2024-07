Città

SARONNO – Ex Isotta, dalle torri residenziali ai nuovi residenti: tutti i numeri del progetto.

Ancora una volta Facebook, e in particolare il gruppo “Sei di Saronno se” si dimostrano al servizio della città. Tutto è iniziato ieri mattina, venerdì 12 luglio, alle 7 in stazione quando una donna è stata alleggerita del proprio portafoglio. Ad assistere al furto, purtroppo da troppo lontano per poter intervenire, alcune saronnesi. C’è chi ha visto i ladri riallontanarsi chi li ha visti risalire dalle scale del sottopasso con i soldi. C’è chi mettendosi a cercare ha visto il portafoglio con gli effetti personali “buttato” in un’area raggiungibile solo al personale.

Un pony è riuscito ad uscire dal giardino della casa in cui vive e si è allontanato concedendosi una passeggiata per le vie del paese. Quando però, dopo averlo recuperato, la polizia locale del comando cittadino l’ha riportato a casa è subito corso incontro alla proprietaria.

