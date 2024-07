Manca meno di una settimana al via ufficiale della XVII Coppa del Mondo di Softball femminile a Castions di Strada (Udine), la prima a disputarsi su suolo italiano, che si terrà dal 15 al 20 luglio.

Il Ct di Italia Softball, Federico Pizzolini, ha reso noto il gruppo delle sedici atlete azzurre che prenderanno parte alla manifestazione. A completare lo staff di Pizzolini ci saranno lo special advisor Mike Candrea, i coach Giulio Brusa e Nancy Evans, il medico Alessandro Maria Buttà, la fisioterapista Federica Frediani e la team executive Isabella Dalbesio.

Di seguito il roster delle convocate:

Cognome Nome # POS B T Data di nascita Club (parent/loan) Barbara Mc Kenzie Catherine 32 INF SX SX 20/09/2001 Friul’81 Bigatton Laura 6 P/OUT SX DX 05/02/1997 Bollate softball 1969 Cacciamani Ilaria 7 P/OUT DX DX 18/03/1994 Forlì Softball Cecchetti Elisa 15 C DX DX 21/08/1995 Bollate softball 1969 Dayton Isabella 1 OUT SX SX 01/06/2001 Friul’81 Filler Andrea 8 INF DX DX 08/02/1993 Friul’81 Gasparotto Marta 19 C/INF DX DX 26/11/1996 Forlì Softball Koutsoyanopulos Giulia Metaxia 27 INF/OUT DX SX 04/01/2002 Bollate softball 1969 Lacatena Alexia 5 P/INF DX DX 21/10/2002 Forlì Softball Longhi Giulia 14 INF DX DX 17/01/1993 Bollate softball 1969 Nicolini Alice 16 P SX SX 02/08/1995 Bollate softball 1969 Piancastelli Erika 20 C/OUT DX DX 20/06/1996 Forlì Softball Rotondo Alessandra 3 INF SX DX 04/02/2000 Saronno Softball Club Sheldon Melany 23 INF DX DX 22/04/1997 Caronno Toniolo Christina Clara 24 P DX DX 14/06/2001 Saronno Softball Club Vigna Laura 21 OUT SX SX 24/01/1999 Forlì Softball

A queste, si aggiunge Noemi Giacometti in qualità di bullpen catcher.

“Il roster è stato definito con un criterio ben preciso: abbiamo puntato sulla maggiore esperienza. – commenta il Ct Pizzolini – Non si tratta certamente una bocciatura per Noemi Giacometti, lei fa comunque parte di questo gruppo come bullpen catcher”.

A riguardo di Felicia Di Pancrazio, Pizzolini commenta: “Avevamo già stabilito in partenza che la sua presenza al raduno sarebbe stata una occasione di miglioramento attraverso una prima esperienza con la Nazionale Élite; è una giocatrice giovane di grande qualità che rivedremo presto”.

Infine, sempre Pizzolini: “I test match contro Arizona ci hanno aiutato moltissimo a definire la nostra preparazione in ogni reparto. Stiamo migliorando di giorno in giorno: l’attacco gira bene, le lanciatrici stanno aumentando il rendimento. Qualche aspetto della difesa va certamente registrato, ma sono certo che tra una settimana saremo pronti, con una squadra forte e convinta di poter raggiungere un obiettivo importante”.

12072024