Cronaca

SARONNO – Pedone investito ieri alle 14 a Saronno: è successo in via Giuliani, dove sono accorse una pattuglia della polizia locale ed una ambulanza della Croce rossa saronnese. E’ stato soccorso un 43enne, il paziente non è apparso in condizioni preoccupanti ma è stato comunque trasferito all’ospedale di Castellanza per gli accertamenti del caso.

Sempre in città alla stazione ferroviaria di Saronno sud a Cascina Colombara ieri mattina alle 7.40 intervento dell’auto-infermieristica e di una ambulanza della Croce rossa saronnese per un malore: è stata soccorsa una persona che comunque si è ben presto ripresa, e non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

13072024