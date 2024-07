news

Le criptovalute stanno diventando l’asset portante della vita finanziaria di buona parte degli investitori. A 16 anni esatti dalla nascita ed esordio ufficiale, per la prima nella storia economico-finanziaria, del Bitcoin, dobbiamo registrare un afflusso pari a circa 441 milioni di dollari in 7 giorni. Cresce la fiducia per questi asset, BTC ed Ethereum sono i due assets preferisti dagli investitori più esperti. Tuttavia, cresce forte l’interesse per asset alternativi, quali le meme coin.

“Crypto, I love you!” Basta questo brevissimo “gergo british” per descrivere il grande seguito che le criptovalute hanno e continuano ad avere, ancora oggi. Nonostante i diversi periodi alti e bassi, la norma nel mondo degli investimenti finanziari, gli asset digitali hanno tutto per diventare, a titolo definitivo, uno dei capisaldi della vita economico-finanziaria di ciascun investitore.

Entrati, improvvisamente e di prepotenza, sullo scenario economico-finanziario globale ben 16 anni fa, nonostante la diffidenza iniziale, e i periodi di stallo, abbastanza frequenti in quasi due decadi, a far fede è l’ultimo dato riportato da CoinShares. Nell’ultima settimana, dobbiamo registrare un significativo incremento del flusso di investimenti che è arrivato a 441 milioni di dollari.

Un vero e proprio record che non si registrava da ben tre anni, esattamente dal 2021. Bitcoin ed Ethereum sono le criptovalute sulle quali si investe di più. BTC solitamente fa una capitalizzazione settimanale molto elevata; capitalizzazione che, proprio nell’ultima settimana, citata da CoinShares, ha registrato un ricavo pari a 300 milioni di dollari. Ethereum, la cui blockchain è considerata molto potente e sulla quali si reggono numerosissimi progetti e applicazioni, ha registrato una capitalizzazione di 110 milioni di euro. La restante capitalizzazione, pari a 31 milioni di euro, è stata ricavata dagli investimenti in altri e differenti assets digitali.

Insomma, la fiducia è tanta e cresce sempre di più, incessantemente. A questo aggiungiamo, anche, un certo interesse per prodotti digitali extra, quali gli NFT, oggetto di investimento nonché fonte di possibili guadagni, anche molto interessanti. Fattori aggiuntivi che favoriscono questo stesso interesse per il mondo crypto. Fenomeni, poi, esterni quali le nuove politiche economiche per la crescita dei singoli Paesi, il rischio inflazione con tanto di paure e seguente ricorso ad alternative di investimento, spiegano a chiare lettere il perché di un afflusso così alto.

“Learn to Earn”: pilastro portante per imparare a investire e guadagnare

Le criptovalute piacciono e convincono. Al tempo stesso, attraggono e stuzzicano diversi nuovi progetti, che fondano il loro core business sugli assets digitali, ma anche sul sistema “Learn to Earn”.

“Imparare a guadagnare” o “Imparare per guadagnare”. La formazione, la conoscenza, l’apprendimento stanno diventando sempre più importanti, fondamentali, per trasmettere un concetto ben preciso, da non trascurare. Prima di investire, è necessario leggere, studiare, capire il mercato, e le strategie da applicare alla situazione che si presenta.

Un’eccellente formazione, unita alla ragione dell’uomo, è sempre sinonimo di investimenti mirati, investimenti sicuri, diversificazione degli investimenti, quindi del portafoglio, riduzione massima dei rischi. La volatilità degli assets digitali, piaccia o non piaccia, presenta un minimo di rischio. Rischi che, però, possono essere molto ben contenuti e gestiti, se il tutto è preceduto da una forte conoscenza del settore.

Tanti i progetti sorti negli ultimi 12 mesi che, accanto ai loro servizi principali, offrono un servizio vero e proprio di Academy per fare della buona educazione finanziaria. Educazione, quindi, unita a maturità del mercato e migliore regolamentazione di questo campo, contribuiscono ulteriormente alla riduzione dei rischi.

99Bitcoins: educazione finanziaria e diversificazione per un investimento intelligente

Il progetto 99Bitcoins, sullo scenario finanziario da oltre dieci anni, testimonia l’importanza dell’educazione finanziaria per investire con logica, senza sbagliare, imparando così a far crescere, maturare il proprio capitale investito.

Il token 99BTC di 99Bitcoins, in fase di prevendita, è acquistabile con carta di credito, ETH, e USDT. Il suo valore attuale di mercato è pari 0,00113 dollari. Al momento, sono stati acquistati milioni di 99BTC per un ricavo totale di 3.224.059 dollari. Il “presale” ancora è live, e chi vuole conoscere questo progetto è ancora in tempo per fare un investimento molto modico, prima che questo nuovo assets salga di valore.

Una volta terminata la prevendita, i 99BTC acquistati vengono messi in “staking”, ovvero vengono bloccati per un periodo medio-lungo con l’obiettivo di vedere crescere il capitale investito grazie all’incremento dell’indice APY.

I corsi gratuiti, messi a disposizione dal progetto, sono una validissima alternativa per imparare, capire le logiche di mercato, e guadagnare. L’accesso è gratuito, più corsi vengono sbloccati, più si aumenta di livello, più i guadagni aumentano.

