Comasco

ROVELLASCA – Domenica 14 luglio Rovellasca vivrà una giornata ricca di eventi, in occasione della festa per Santa Marta.

L’associazione culturale Il Pozzo e il progetto Donne insieme, con il patrocinio del comune, hanno infatti organizzato una serie di iniziative aperte alla comunità. Per prima cosa lo spazio Santa Marta (piazza Martinetta) ospiterà per gran parte della giornata “L’eclettismo“, mostra di pittura di Roberto Morandin che rimarrà aperta al pubblico dalle 14 alle 22 (la partecipazione è libera).

Durante la mattinata, a parte dalle 11, sarà invece presentato e illustrato il progetto di restauro dell’affresco all’interno della chiesa di Santa Marta. Per l’occasione interverranno don Gianluca Salini, il professore Franco Discacciati e la ristoratrice Luciana Figini.

Per l’intera giornata il sagrato della chiesa ospiterà il mercatino benefico organizzato da Donne Insieme, dove si potranno acquistare i lavori creativi ed originali, fatti a mano dalle volontarie del gruppo. Il ricavato del mercatino sarà destinato a sovvenzionare la riqualificazione dell’affresco nella chiesetta, per il quale gli organizzatori si stanno impegnando in prima persona.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti