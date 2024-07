Città

SARONNO – L’attesa è finita stasera, sabato 13 luglio, a partire dalle 19,30 il centro di Saronno sarà diviso in 4 zone per creare rimandi ai 4 elementi e offrire, questo l’obiettivo dell’Amministrazione comunale con Confcommercio Ascom Saronno e il Duc, una serata inedita ed emozionante ai presenti.

Ogni zona avrà un’illuminazione ad hoc e anche una diversa proposta. Nella zona Aria, via San Cristoforo, ci saranno mongolfiere giganti, nella zona acqua meduse giganti e poseidoni, una macchina scenica con fiamme, diavoli e danzatori per l’area fuoco e una carrozza ottocentesca trainata da unicorni bianchi volanti per la zona Terra. Annunciata anche la presenza di un mercatino hobbysti, spettacoli musicali e dj set in tutto il centro.

