SARONNO – SOLARO – COGLIATE – Stasera, sabato 13 luglio, sono previsti tre diverse “notti” di festa nel comprensorio. Sono in programma la notte bianca a Saronno e a Solaro e quella “nera” a Cogliate.

NOTTE NERA COGLIATE

La proposta cogliatese è da sempre l’evento estivo più originale del comprensorio con la scelta di puntare su giochi di luce e led. Tante proposte che si susseguiranno a partire dalle 18,30 dallo street food, alla camminata nel bosco fino alla spettacolo finale con pole dance a led ed incredibili spettacoli di fuoco e dopo il count-down per lo spegnimento dell’illuminazione pubblica in piazza Giovanni XXIII alle 22. Completano la proposta le led cat woman. QUI LA PRESENTAZIONE

NOTTE BIANCA SOLARO

“Nessun dorma” è il tradizionale appuntamento estivo di Solaro arrivato alle 13esima edizione. Ci sarà street food, esposizioni, spettacoli musica ma soprattutto tante proposte per i più piccoli. E’ previsto il taglio del nastro alle 18,30 davanti a Villa Borromeo con la presenza del sindaco Nilde Moretti. QUI LA MAPPA E IL PROGRAMMA

NOTTE BIANCA SARONNO

La novità di quest’edizione (dettata anche dall’impossibilità di utilizzare piazza Libertà per il cantiere in corso) sarà la divisione della città in 4 zone “far vivere – ha spiegato il vicesindaco Laura Succi – l’intero centro, creato aree diverse con animazioni, band e proposte artistiche”. Ogni zona avrà un’illuminazione ad hoc e anche una diversa proposta. Nella zona Aria, via San Cristoforo, ci saranno mongolfiere giganti, nella zona acqua meduse giganti e poseidoni, una macchina scenica con fiamme, diavoli e danzatori per l’area fuoco e una carrozza ottocentesca trainata da unicorni bianchi volanti per la zona Terra. Annunciata anche la presenza di un mercatino hobbysti, spettacoli musicali e dj set in tutto il centro.

QUI LE MAPPE E IL PROGRAMMA

QUI I DIVIETI DI SOSTA

