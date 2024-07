Cronaca

SARONNO – Sono andate in centro per mangiare un gelato e mentre lo stavano gustando un amico le ha avvisate che qualcuno stava armeggiando con le loro biciclette. Raggiunta la rastrelliera hanno trovato tutte le bici “provate” da tentativi di strappare le catene: c’erano mezzi senza sellino e una delle ragazze è dovuta tornare a casa con una ruota in mano.

E’ la disavventura capitata nella serata mercoledì nel cuore di Saronno. A raccontare l’accaduto uno dei genitori delle ragazze amareggiato per l’accaduto “non si può avere paura a mandare una 19enne a mangiare un gelato con le amiche in centro”.

A lasciare senza parole per l’accaduto il fatto che il teatro della vicenda siano le rastrelliere tra corso Italia e piazza Libertà. “Le biciclette sono state lasciate nel legate nella prima serata quando in centro c’erano diverse persone ma nessuno ha visto o segnalato nulla”.

Quando le ragazze sono tornati ai loro mezzi dopo l’allerta dell’amico hanno trovato una situazione ben diversa: “Hanno trovato tutte le rastrelliere con le bici a terra o depredate. Qualcuno aveva cercato di forzare le catene. Catene rotte, ruote e sellini rubati”. Non solo il danno: “Erano anche preoccupate a riprendersi subito le biciclette che il ladro fosse ancora lì e cercasse di prendere le biciclette una volta liberate dalla catena”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti