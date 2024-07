news

Shiba Shootout è la nuova prevendita meme coin, che sta raccogliendo enormi consensi tra gli investitori, superando i 560 mila dollari. Lo scenario narrativo sviluppato dal progetto è molto accattivante. Protagonista, in uno scenario ad ambientazione western, lo sceriffo Shiba, affiancato dagli Shibasharpshooters, al centro della frontiera delle criptovalute del Shiba Gulch (un vivace insediamento digitale dove gli appassionati si riuniscono per le sfide, la condivisione di meme e l’eccitazione della resa dei conti), mira a dimostrare che Shiba Showdown governa la frontiera delle criptovalute del selvaggio West.

Previsione dei prezzi di Shiba Shootout

Il token $SHIBASHOOT si può acquistare in prevendita a $0,0195, almeno per altri sei giorni, quando il prezzo salirà. Acquistare in prevendita come sempre può essere un’ottima occasione per avere il massimo profitto al momento del lancio. Gli esperti prevedono che il token possa raggiungere un valore tra $0,031 e $0,040 entro la fine dell’anno. Le prospettive di crescita del progetto sono molto ottimistiche perché si punta al successo del gioco play to earn lanciato già su GooglePlay e AppleStore, che potrebbe attirare nuovi appassionati del genere. Inoltre il trend dell’hype sulle meme coin sembra continui inesorabile dalla fine del 2023.

Se la roadmap del progetto, che sembra molto ben definita, verrà rispettata, c’è la possibilità che entro il 2025 il prezzo di Shiba Shootout possa arrivare a $0,055 -$0,087, grazie allo sviluppo delle strategie di marketing previste dagli sviluppatori. Come ogni progetto meme coin, la sua durata nel tempo dipenderà dalla forza e dalla fidelizzazione della community creata. A questo proposito però gli analisti sono molto ottimisti, perché le utilità sviluppate dall’ecosistema Shibashoot sono molteplici e vanno al di là del semplice divertimento provocato dalle meme coin. Nel 2026 il prezzo massimo raggiunto dal token potrebbe essere $0,051 con il listing sui principali CEX e DEX.

Cos’è Shiba Shootout?

Il successo di Shibashootout deriva dai molteplici meccanismi premiali pensati per la community. Trainato dalla popolarità del familiare meme coin Shiba Inu, il progetto però è innovativo e allo stesso tempo divertente per la sua ambientazione western. Tra gli incentivi per la community, pensati per la sua crescita, ci sono ad esempio le “Ricompense Posse”, il cosiddetto “porta un amico”, un programma di referral che premia entrambi i partecipanti. Un altro sistema per generare reddito passivo sono le “Saving saddlebags”, una sorta di accantonamento automatico che genera guadagni per i token messi da parte.

L’obiettivo del gioco P2E ispirato al vecchio West, è quello di costruire una città digitale, dove gli abitanti possono essere premiati in token da una giuria anche solo per la creazione di contenuti di meme coin, le cosidette “campfire stories”.

Infine il progetto offre ricompense per lo staking “cactus staking”, con i token che potranno essere prelevati al termine della prevendita, e che attualmente offrono un APY del 1883%. La distribuzione dei premi in token $SHIBASHOOT avverrà a una velocità di 125 token $ SHIBASHOOT per blocco Ethereum (ETH) e sarà erogata in 2 anni. Shiba Shootout offre un’esperienza altamente partecipativa agli investitori che hanno potere decisionale sul progetto. Attraverso una “governance roundups” tutti hanno diritto di esprimersi sulle evoluzioni dell’ecosistema.

Roadmap

La roadmap del progetto è strutturata in tre stagioni, la prima delle quali, quella della prevendita e della promozione del token sui social, sta già ottenendo ottimi riscontri. Inoltre si punta alla pubblicazione del token su CoinMarketCap e CoinGecko. La seconda stagione proseguirà nel consolidamento della comunità, puntando a raggiungere oltre 5000 seguaci, con partnership con altri progetti, con il lancio su Discord e la creazione di una newsletter digitale $SHOOTOUT Times. Nella terza stagione partirà una fase di vendita di prodotti di merchandising, si pensa a un progetto di $SHOOTOUT Academy, che si occuperà della formazione sulle criptovalute (sul modello di 99Bitcoins). Il team punta ad uno sviluppo tale della community da puntare alla quotazione sui migliori exchange e avere oltre 100000 aderenti al progetto.

Tokenomica

La tokenomics di Shiba Shootout è progettata per favorire la community. Il 35% dell’offerta totale di token è dedicata alla prevendita, che offre l’opportunità di acquistare il token a y prezzo più basso. Sono previste varie fasi, quindi il prezzo del token subirà degli incrementi graduali ogni 10 giorni circa. Il 20% dei token è riservato allo staking, per incentivare gli investitori a bloccare i propri token, aumentandone la scarsità e di conseguenza il prezzo. Un altro 20% come già accennato è destinato al marketing, che avrà la massima diffusione nella seconda fase della roadmap. Il 5% sarà destinato ai fondi necessari per la creazione e gli aggiornamenti del gioco play to earn.

Come comprare Shiba Shootout

Per acquistare i token $SHIBASHOOT è sufficiente collegare il proprio cripto wallet compatibile con token ERC-20, al sito della prevendita. È necessario possedere già dei token USDT o ETH o BNB, per scambiarli con token $SHIBASHOOT. In alternativa si può usare direttamente la carta di debito/credito. Alla fine della presale si potranno reclamare i token acquistati e quelli messi in staking. Tutti gli aggiornamenti sul progetto sono disponibili in tempo reale su X e Telegram

Vai alla prevendita di Shiba Shootout