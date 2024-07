Cronaca

SOLARO – Intervento dell’elisoccorso nel tardo pomeriggio odierno in via Roma a Solaro, tratto locale della Saronno-Monza, per uno scontro fra due automobili. Erano le 18, sul posto sono accorsi i vigili de fuoco del distaccamento di Saronno, le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Rho e tre ambulanze, a seguire la scelta di richiedere il supporto anche dell’elisoccorso.

I feriti sono una donna di 28 anni, un uomo di 36 anni ed un uomo di 41 anni, che hanno riportato lesioni e contusioni varie ma nessuno è apparso in pericolo di vita e sono stati distribuiti fra gli ospedali di Milano Niguarda, San Gerardo di Monza e Saronno.

Le forze dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un elisoccorso in servizio nella zona)

13072024