Cronaca

SARONNO – Nottata movimentata, quella appena trascorsa, fra via Garibaldi e via Taverna a Saronno, con giovani (e meno giovani) intenti ad urlare, ed a svegliare i residenti: “Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere, si vedono sempre più spesso non solo persone esuberanti, e che magari hanno bevuto troppo, ma anche volto poco raccomandabili” assicura chi abita da quelle parti, in piena zona pedonale del centro storico saronnese.

E’ dove sono in passato già accaduti episodi turbolenti, con liti talvolta sfociate in vere e proprie scazzottata. Solo qualche notte fa il passaggio, sempre verso mezzanotte, di una donna evidentemente fuori di sè, sola ma che urlava a più non posso.

(foto archivio: un precedente intervento di forze dell’ordine e soccorsi in via Garibaldi a Saronno)