Cosa fare durante una fase di incertezza del mercato, quando le criptovalute sembrano viaggiare sulle montagne russe come nelle ultime due settimane? Gli investitori tengono d’occhio le criptovalute in prevendita: è lì che si può trovare la gemma nascosta che può offrire rendimenti considerevoli. Ecco cinque meme coin da monitorare con attenzione questa settimana.

Pepe Unchained

Pepe Unchained è una nuova meme coin attualmente in fase di prevendita. Il progetto rivendica il titolo di prima criptovaluta a tema Pepe ad avere una propria blockchain layer 2 su Ethereum.

Questo progetto ha suscitato un enorme interesse nella community, con la prevendita che ha raccolto circa 3 milioni di dollari finora.

Considerata la recente difficoltà del mercato, questo è un solido indicatore del fatto che Pepe Unchained è una meme coin da tenere d’occhio.

La blockchain di Pepe Unchained offrirà commissioni più basse e sarà fino a 100 volte più veloce della rete principale di Ethereum. Immaginatelo come prendere una strada a pedaggio invece di un’autostrada congestionata.

La blockchain sarà incentrata sulle meme coin e sulle dApp legate alle meme coin, il che potrebbe renderla una notevole attrazione sia per gli sviluppatori che per gli investitori.

In aggiunta, il progetto ha un meccanismo di staking che raddoppia le ricompense. Attualmente, gli staker possono ottenere un APY del 692%. Con il fascino delle meme coin e l’utilità all’avanguardia, Pepe Unchained si sta spingendo ben oltre le norme delle meme coin.

La prevendita di Pepe Unchained è in corso e attualmente il token ha un prezzo di $ 0,0083258.

Shiba Inu

Shiba Inu è la seconda meme coin più grande per capitalizzazione di mercato ed è attualmente una delle coin con le migliori performance questa settimana.

Come altre meme coin, SHIB ha subìto un pesante calo nelle scorse settimane, non meno però dei suoi concorrenti.

Come Pepe Unchained, Shiba Inu è una meme coin incentrata sull’utilità. Ha una blockchain layer 2 su Ethereum e altre utilità, come un metaverso, un exchange decentralizzato e NFT.

Data la sua capitalizzazione di mercato di 9,5 miliardi di dollari, il rialzo di SHIB è limitato rispetto a quello di Pepe Unchained. Detto questo, la sua performance recente indica che possiede un potenziale di crescita significativo. Shiba Inu ha un prezzo di 0,00001616$, in calo dell’1,5% oggi, del 6,7% questa settimana e del 32% questo mese.

WienerAI

WienerAI è un’altra meme coin incentrata sull’utilità nella sua prevendita. Il progetto intreccia l’hype contagioso dell’intelligenza artificiale con il fascino delle meme coin, fornendo un potenziale virale senza precedenti.

Dall’avvento di ChatGPT, l’intelligenza artificiale è entrata in un’età d’oro. I prezzi dei titoli legati all’intelligenza artificiale come Nvidia sono aumentati in modo esponenziale ed è emersa una vasta gamma di servizi di intelligenza artificiale.

WienerAI è uno di questi. Il team sta sviluppando un bot basato sull’intelligenza artificiale che aiuta a rendere gli utenti trader migliori.

Funziona come ChatGPT. Gli utenti possono porre domande, quindi il bot perlustrerà il mercato alla ricerca delle migliori opportunità di trading. E una volta che l’utente è soddisfatto, può effettuare l’investimento senza problemi dall’interfaccia WienerAI.

Il progetto vanta anche un meccanismo di staking con un APY del 158% attualmente in gioco. WienerAI è in prevendita e finora ha raccolto 7,2 milioni di dollari. Attualmente, gli investitori possono acquistare $WAI per 0,000726$, ma questo prezzo aumenterà in un giorno.

Bonk

Bonk è un’altra meme coin a grande capitalizzazione che si è difesa meglio delle altre durante il crollo del mercato.