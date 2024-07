Cronaca

CASTIGLIONE OLONA – Loro si dichiarano innocenti e parlano di autodifesa ma per ora il giudice per le indagini preliminari ha convalidato i provvedimenti di fermo: il riferimento va ai due carabinieri arrestato per l’accoltellamento di un nordafricano nei boschi alle porte di Castiglione Olona, episodio avvenuto la notte fra venerd 5 e sabato 6 luglio in una zona di spaccio di droga.

I militari, dei comandi di Luino e Varese, devono rispondere di tentato omicidio (lo straniero è stato accoltellato ed è grave), rapine aggravate, sequestro di persona e porto abusivo d’arma. La sera del 5 luglio non erano in servizio. E’ per questo che i due dovranno anche chiarire cosa ci facessero da quelle parti.

(foto archivio)

14072024