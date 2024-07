Sport

SARONNO – Niente da fare per il Baseball Club Saronno nella sfida con l’altra capolista del girone di serie C, Legnano; si è giocato domenica pomeriggio sul diamante saronnese di via Ungaretti ed a spuntarla sono stati i legnanesi che ora restano soli in vetta.

Un incontro durato oltre tre ore, dalle 15, e per lunghi tratti sui binari dell’equilibrio. Avanti gli ospiti, poi il pari 1-1 dei locali, quindi si è andati avanti con esito incerto quando nel finale c’è stato l’allungo della formazione legnanese, che grazie ai punti segnati nella parte conclusiva dell’incontro ha fissato il punteggio sul 7-4, resistendo anche ad un tentativo di rimonta del Saronno all’ultimo inning.

(foto: una fase del match)

14072024