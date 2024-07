Sport

SARONNO – Oggi il match clou del campionato di baseball serie C, si affrontano Saronno e Legnano, prime parimerito, ed in caso di successo i saronnesi possono veramente ipotecare il successo nel loro girone ed iniziare a pensare ai playoff. Insomma, un incontro decisivo e che promette spettacolo e che gli appassionati del “batti e corri” non vorranno certo perdere.

Per la gara è previsto inizio alle 15, sul diamante saronnese di via Ungaretti con padroni di casa che saranno parzialmente rimaneggiati, ma decisissimi a ripetere l’exploit dell’andata, quando espugnarono il campo dei legnanesi, con una netta vittoria.

Classifica

Saronno e Legnano Kemind 889 (8 vittorie e una sconfitta), Bovisio Buffaloes 625, Vercelli 500, Athletics Novara 333, Malnate Bikings 125, Bergamo Walls 111.

