Giovanni Romanò è la rivoluzione. Dentro il campo è il più grande agonista, per una battaglia lui e la sua barba sono e saranno sempre la prima scelta. Poi c’è il basket e su quello non fa sconti, perché difende su tutte le posizioni con la stessa efficacia, attacca il ferro come se dovesse schiacciare anche quando chiude in acrobazia e tira da tre con il sangue freddo e i battiti cardiaci di un arciere. È arrivato a Saronno un anno fa, p SARONNO – “. Dentro il campo è il più grande agonista, per una battaglia lui e la sua barba sono e saranno sempre la prima scelta. Poi c’è il basket e su quello non fa sconti, perché difende su tutte le posizioni con la stessa efficacia, attacca il ferro come se dovesse schiacciare anche quando chiude in acrobazia e tira da tre con il sangue freddo e i battiti cardiaci di un arciere. È arrivato a Saronno un anno fa, p er dare il suo contributo in B Interregionale e ha spaccato la categoria vincendola” . Così i dirigenti dell’Az Robur Saronno “celebrano” uno dei giocatori decisivi nell’ultima stagione. Ha fatto ora una scelta di vita, ovvero di trasferirsi lontano per continuare a giocare a pallacanestro ai massimi livelli.

“Facendo due conti, in effetti, è al terzo campionato vinto di fila dopo quelli con Busto Arsizio e l’Olimpia Lumezzane. Se in tre anni, vinci tre volte, e ci butti dentro anche la Coppa Lombardia per non farti mancare nulla, qualcosa vorrà pure dire – riepilogano dalla Robur – Poi possiamo parlare anche del Giovanni ragazzo fuori dal campo: scacchista ai limiti dell’imbattibilità (perché per come va in battaglia lui devi essere per forza un amante degli scacchi), poeta premiato nei concorsi e persona di una sensibilità eccezionale. Ha aggiunto tanto al gruppo di quest’anno, come se fosse sempre stato parte di tutto questo. E anche per questo, ringraziandolo per tutto, vogliamo dirgli che parte di questo, tu, Gio, lo sarai per sempre”.