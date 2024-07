Città

SARONNO – “Che l’auditorium Aldo Moro sia una fornace in estate e abbia difficoltà nelle altre stagioni perché i tendaggi sono fissi cosi come le vetrate laterali, lo sapevamo e l’abbiamo provato sulla pelle decine di volte, ma che si affermi con tono stucchevole e stizzito che ci sono priorità diverse da quelle legate al raffrescamento di questa sala, che peraltro si continua a concedere ad associazioni e a privati, è sintomatico di quanto questa amministrazione sia nervosa e in affanno, soprattutto quando è il sindaco stesso a intervenire su un articolo firmato dalla direttrice del giornale online Il Saronno”

Inizia così la nota di Forza Italia che parte dal caldo all’auditorium Aldo Moro.

“Partiamo proprio da quest’ultima considerazione porgendo a Sara Giudici il nostro sostegno e la vicinanza in quanto riteniamo che la libertà di stampa e di giudizio debba essere sempre rispettata anche quando non piace. I titoli sono sempre stati ad effetto e le risposte seccate mostrano soltanto debolezza e irritazione non certo ragione e autorevolezza.

Detto ciò, entriamo anche nel merito della risposta del primo cittadino che parla di assoluta priorità nei confronti dell’impianto di climatizzazione del Centro diurno disabili rispetto all’Aula Aldo Moro. E su questo non ci piove, siamo assolutamente d’accordo come già in passato abbiamo ribadito.

Ma parlare di risorse limitate di questa amministrazione, lasciando intendere che non ci sono i soldi per tutto quando solo poche settimane fa è stata inaugurata una installazione luminosa che insieme a un’altra che sarà inaugurata a breve sono costate 30000 allora, forse, qualcosa non quadra nelle priorità di questa amministrazione “dei migliori“.

Ma potremmo andare avanti e ricordarvi altre spese eccessive o inopportune seguendo le priorità della nostra città: 40000 euro per la notte bianca di questa sera, 4270 euro per la pubblicità su Facebook e Instagram di 10 post – sì, solo 10 post- sui social del comune, per citare le ultime.

Certo, si potrebbe dire che le priorità sono diverse per chi amministra e per chi è in opposizione, ma si fa davvero fatica a credere che davvero si possa considerare il Teatro cittadino come una valida alternativa al l’auditorium considerando se non altro i costi per l’affitto della sala.

Questa amministrazione da quattro anni parla di Saronno attrattiva e attrezzata, ci aspetteremmo che il Sindaco con parole chiare e serene spiegasse ai cittadini se questo intervento di climatizzazione, ad esempio, sia programmato, tanto per cominciare, seppure i costi possono essere importanti e magari se nel frattempo si ritenga almeno di poter sistemare gli oscuranti e l’apertura/ chiusura delle vetrate nonché dell’apparato relativo alla proiezione che molto spesso non funziona.

Sottolineiamo che Saronno non ha una sala conferenze diversa da questa se si esclude le sale del Bovindo e della Nevera, peraltro con una capienza molto ridotta e anche queste non condizionate. Ci auguriamo che questa amministrazione oltre a realizzare e attrezzare tanti spazi esterni : piazza Libertà, cortile Palazzo Visconti, parco del seminario, per eventi all’aperto, possa allo stesso modo ritenere fondamentale che ci sia una sala conferenze/ convegni coperta adeguata per la nostra città e in mancanza di questa programmare un adeguamento dell’Aldo Moro a tale scopo in maniera da essere fruibile nel rispetto dei presenti anche nei mesi caldi.

La cultura e i momenti del confronto passano anche per gli spazi ad essi dedicati.

In ultimo, ci auguriamo davvero che il nostro primo cittadino per il futuro, come già più volte chiesto, abbia toni più concilianti e mostri di essere accogliente anche nei confronti di chi non la pensa come lui.

