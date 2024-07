ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Il gruppo volontari Caritas di Caronno Pertusella lancia un appello ai cittadini di Caronno Pertusella per aiutare le famiglie in difficoltà che si rivolgono al centro di aiuto. I volontari si rivolgono, dunque, alla cittadinanza per una raccolta viveri, anche durante le messe.

“Grazie alla generosità di tanti e alla collaborazione con il Comune – così si legge sul sito della comunità Pastorale di Caronno Pertusella – stiamo cercando di rispondere nel miglior modo possibile soprattutto per quanto riguarda l’aiuto alimentare. A chi si trova nella condizione di poterlo fare chiediamo un aiuto nel reperimento di generi alimentari a lunga conservazione (latte, olio, pasta, riso, zucchero, caffè, scatolette, tonno) per continuare e incrementare la preparazione di oltre 60 “pacchi viveri” che ogni 3 settimane distribuiamo.”

Sarà possibile portare quanto si desidera donare anche il sabato dalle 15 alle 17 nella sede della Caritas, in piazza Cardinal Giovanni Colombo.

