COGLIATE – Si è tornato a parlare dei lavori di costruzione della nuova palestra nel consiglio comunale del 4 luglio. Argomento ormai ricorrente negli incontri istituzionali e oggetto di dibattito tra maggioranza e minoranza.

“Ad ogni consiglio comunale ci viene proposta una variazione al bilancio riguardante i lavori della palestra” interviene sull’argomento Paolo Bianchi, consigliere e candidato sindaco per la lista Progetto in Comune. “In questi ultimi mesi ci è stato chiesto di approvare variazioni per finanziare parti del progetto che non erano state previste ad inizio lavori. L’ultima ratifica prevedeva 154.000 € per il sistema di ventilazione e 94.000 € per la pavimentazione e i frangisole.”

“Ci chiediamo con quale criterio, nel disegno di un’opera così importante per il paese, sia stato possibile trascurare questi elementi. La programmazione per lotti non ha fatto altro che rallentare i lavori e far lievitare i costi, che sono raddoppiati rispetto alle previsioni iniziali. È la modalità che l’amministrazione sta seguendo anche su altre opere come ad esempio Palazzo Rovelli, e questo è un elemento ulteriore di preoccupazione.”

A proposito di costi, i consiglieri della lista di minoranza Bianchi e Di Paolo hanno chiesto più volte, e a più riprese, al sindaco quanto sia costata finora e quanto costerà alla fine dei lavori l’intera opera: il sindaco ha ammesso di non saperlo, sostenendo che siccome i lavori non sono ancora finiti, non è possibile sapere il costo di un’opera.

“La risposta del sindaco non è soltanto imbarazzante, ma è anche inquietante” afferma il capogruppo Vincenzo Di Paolo. “Ci interroga su come vengano gestiti i soldi dei cittadini. Stiamo parlando di una delle più importanti opere pubbliche in costruzione sul territorio comunale, e il primo cittadino non sa fornire risposte sui costi, come se i lavori non procedessero sulla base di previsioni e progetti con quadri economici ben definiti.”

“Il sindaco inoltre continua a dire falsità sulla progettazione dell’opera, dimenticandosi che il primo progetto risale a luglio 2018 ed è quello copiato dai comuni della provincia di Sondrio e che sono seguiti poi diversi progetti esecutivi, di cui l’ultimo nel febbraio 2024 per approvare gli impianti elettrici e idraulici, che a quanto pare non erano inizialmente contemplati.”

Nell’ultimo consiglio è stata inoltre ratificata una variazione al bilancio riguardante il contributo ministeriale di 51.000 € per l’adeguamento dei prezzi dei lavori della palestra. Secondo il gruppo di opposizione “questa è la conferma di quanto abbiamo sempre sostenuto: l’aumento dei costi dei materiali era una scusa per coprire l’allungamento dei tempi, infatti al ministero è stata richiesta soltanto una minima parte di fondi.”

“I cittadini cogliatesi da sei anni aspettano di poter usufruire di una nuova struttura che è stata promessa da tempo” conclude la consigliera Annamaria Uboldi. “Ci è stato detto che questo dovrebbe essere l’ultimo lotto e che la fine dei lavori, qualche mese fa prevista per fine settembre, slitterà ulteriormente di qualche settimana. Sembra ormai chiaro che riceviamo sempre risposte vaghe riguardo a quest’opera che vorremmo tutti vedere realizzata per essere finalmente utilizzata dai cittadini, dagli alunni delle scuole e dalle associazioni del paese.”

