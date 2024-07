Comasco

CISLAGO – Fc Como Woman e Asd Cistellum Academy hanno annunciato il loro ingresso dal primo agosto al centro sportivo di Turate.

“Ringraziamo il Sindaco e tutta l’Amministrazione comunale per aver accettato il nostro progetto sportivo di valorizzazione del territorio, che vedrà da un lato, la promozione dello sport tra i cittadini turatesi, in particolare per i più giovani, con la scuola calcio maschile organizzata e gestita da Cistellum Academy e la scuola calcio femminile organizzata e gestita da FC Como Women, e dall’altro lato, la possibilità di investire su una struttura già esistente rendendola più moderna”.

Entrambe le società hanno maturato un ‘esperienza nella gestione di impianti sportivi nel territorio di Cislago: “Oggi vantiamo circa 500 tesserati e tesserate nelle rispettive compagini societarie, con bambini, bambine, ragazzi e ragazze provenienti dai territori limitrofi di Cislago, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino, Limido e Turate per il calcio maschile, e dalle province di Como, Milano e Varese oltre che da Stati Europei ed extra-Europei per il calcio femminile”.

Fc Como Woman è una società costituita nel giugno del 2020 dai fratelli Stefano e Simone Verga, due giovani ambiziosi con esperienza nel Como calcio maschile, che in soli 4 anni hanno portato ormai in pianta stabile la città di Como a partecipare al campionato di SERIE A Femminile, al pari di Juventus, Inter, Milan, Roma, Fiorentina etc…. A loro, dal mese di Marzo 2024, si è unito il Fondo di investimento Mercury 13, con lo scopo di portare Como Women in un percorso verso il vertice del calcio europeo.

Il patrimonio calcistico illustre dell’Italia e il vasto potenziale per lo sviluppo del calcio femminile, insieme alla posizione iconica del club, rappresentano un’opportunità vincente, per cui Mercury 13 mirerà a contribuire e trasformare il Como Women in uno dei club più importanti d’Europa, fornendo un ambiente favorevole alle giocatrici per sviluppare la loro carriera dentro e fuori dal campo. Gli obiettivi societari quindi sono legati da un unico filo conduttore, quello dello sviluppo del calcio femminile nel territorio lombardo con riflessi espansionistici nazionali ed internazionali.

Asd Cistellum Academy, in quasi 100 anni di storia, ha cresciuto e formato i cittadini di Cislago: “La nostra Academy tuttavia non vuole radicarsi in un unico territorio, ma è proiettata in avanti nell’ottica di fornire a tutti gli utenti, che siano di Cislago o altrove, un laboratorio dove poter istruire, educare e formare le nuove generazioni trasmettendo valori socio-culturali ed etici del calcio e dello sport in generale, oltre a valorizzare e potenziare l’attività sportiva del settore giovanile, attraverso un percorso didattico-formativo e ad un lavoro dettagliato sull’attività di base.

Tuttavia questo non sarà la sola Mission, in quanto Cistellum Academy si pone degli obblighi morali nei confronti dei bambini. La crescita di quest’ultimi deve avvenire in modo sano e secondo seri principi educativi per formare non solo dei buoni calciatori ma soprattutto delle persone corrette, leali e responsabili, capaci di riconoscere le regole del campo di calcio e quelle della società in cui si vive.

Al suo interno Cistellum Academy ha un personale qualificato in scienze motorie, con attestati Uefa. L’attività si rivolgerà a tutti i bambini, ragazzi, nell’età dell’attività di base, dai 4 anni in poi, partendo dai Piccoli amici, passando dai Primi calci ai Pulcini, agli Esordienti, Giovanissimi e fino agli Allievi e Juniores.

“Forte sarà anche la collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio di Turate, sia amatoriale che non, al fine di garantire uno spazio dove svolgere la propria attività fisica. Verranno comunicate le date dei nostri Open day, che si terranno fino al 31 luglio presso il centro sportivo di Cislago alla Via Papa Giovanni 56, e successivamente nel mese di Settembre presso il centro sportivo di Turate

