SARONNO – Oggi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo la presenza di nubi sparse al mattino, senza piogge previste. La temperatura massima sarà di 30°C, la minima di 19°C, con lo zero termico a 4025m. I venti saranno assenti al mattino, e deboli al pomeriggio provenienti da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente, secondo 3BMeteo.

La pressione torna ad aumentare, favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità fino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Sulle basse pianure occidentali, basse pianure orientali, pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche, la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-occidentali; zero termico intorno ai 4000 metri.