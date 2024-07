Notcoin sta sovraperformando il mercato delle criptovalute e in generale vanno bene i progetti play to earn come il gioco per dispositivi mobili Crazy TukTuk Taxi di eTukTuk.

eTukTuk ha bruciato 600 milioni di token la scorsa settimana, il 30% dell’offerta totale. Oggi resta il 10% dell’offerta totale (200 milioni di token $TUK) disponibile in prevendita, mentre il resto dei token è diviso tra staking (20%), staking in prevendita (9%), marketing, community e liquidità.

Manca solo un giorno al termine della presale, quindi questa è l’ultima possibilità per assicurarsi il prezzo più basso disponibile di $ 0,0345.

Ad oggi, la prevendita ha raccolto più di 3,5 milioni di dollari e il token $TUK verrà lanciato sull’exchange decentralizzato Uniswap (DEX) il 16 luglio alle 11:00 GMT. Il team è anche in trattative con almeno exchange centralizzato, che potrebbe portare alla quotazione già una settimana dopo il debutto del DEX, anche se nulla è stato ancora confermato ufficialmente.

Another 200M $TUK tokens have been burned today! 🔥🔥🔥🔥

Hey TukTribe, stay tuned for even more burns, exciting partnerships, and amazing news in the coming days!

In total, we’ve burned 600M $TUK tokens so far. Big things are on the horizon! Have a great weekend!🚀… pic.twitter.com/cBjlWXrrLH

— eTukTuk (@eTukTukio) July 5, 2024