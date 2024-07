Softball

CASTIONS DI STRADA – Il grande softball torna su Sky Sport: dopo la fortunata avventura della Qualificazione Olimpica del 2019 a Utrecht e il Campionato Europeo del 2021, sempre sui diamanti del Friuli-Venezia Giulia, la televisione sportiva del gruppo Sky trasmetterà per il mercato italiano anche l’imminente XVII Coppa del Mondo a Castions di Strada (Udine) da oggi 15 luglio al 20 luglio. Tutte le partite trasmesse saranno visibili anche in streaming su Now. La produzione e la ripresa dell’evento è affidata a Videe, gruppo con grande esperienza nella ripresa degli eventi sportivi di alto livello.

Su Sky Sport e Now saranno trasmesse tutte le partite di Italia Softball e le migliori gare della seconda fase, compresa la finalissima di sabato 20 alle 20, la prima volta che il titolo di campione mondiale verrà assegnato sui diamanti italiani. Il commento sarà affidato a Nicolò Gatti e Michele Gallerani, con aggiornamenti quotidiani sul canale di all-news sportivo Sky Sport 24.

Si comincia lunedì 15 luglio alle 20.30 con Italia-Cina, il debutto della Nazionale del Ct Federico Pizzolini, in onda su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204). Anche le successive due partite delle azzurre, contro Stati Uniti (martedì) e Canada (mercoledì) alla stessa ora, verranno trasmesse su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena – tutto in streaming anche su Now.

Le successive partite verranno trasmesse su Sky Sport Arena e in streaming su Now.

Nell’Italia le saronnesi Alessandra Rotondo e Christina Toniolo e Melany Sheldon della Rheavendors Caronno.

14072024