Cronaca

GORNATE OLONA – Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio, alle 4, è scattato un allarme per la presenza di un uomo privo di vita in via delle Industrie, nella zona Torba di Gornate Olona. A segnalare la presenza della persona sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno e il personale del 118, arrivato con un’ambulanza e un’automedica.

Purtroppo, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell’uomo, un cinquantenne che risultava essersi allontanato da casa da diversi giorni. Le autorità stanno effettuando gli accertamenti necessari per determinare le cause della morte, che al momento sembrano essere avvenute per causa naturali.

(foto archivio: un intervento notturno di ambulanza ed automedica sul territorio del Varesotto)

14072024