Città

SARONNO – “La scelta degli spettacoli itineranti ha permesso di far vivere una zona più ampia della città ad esempio la zona di via Caduti della Liberazione, vicolo Pozzetto e piazza Unità d’Italia. E’ mancato un po’ l’effetto “wow” che c’era l’anno scorso con il piano Sky e forse non per tutti è stato semplice vedere tutte le proposte ma sicuramente il bilancio è più che positivo e non posso che fare un plauso a chi ha lavorato per rendere possibile questo evento”.

Sono le parole “a caldo” di Andrea Busnelli presidente Confcommercio Ascom Saronno che con il Duc e l’Amministrazione comunale ha organizzato la notte bianca di Saronno.

Busnelli con i suoi vicepresidenti Luca Galanti e Fabio Paticella ha “girato” per l’intera serata il centro parlando con i commercianti e con i partecipanti: “La sensazione è quella di un arrivo intorno alle 9 di gran parte della presenze, quindi leggermente prima rispetto all’anno scorso, ma soprattutto una maggior distribuzione delle persone tra le vie cittadine elemento importante per garantire visibilità a tutte le attività commerciali”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti