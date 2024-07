Città

SARONNO – Una notte bianca che ha scelto di puntare sugli eventi itineranti per ovviare all’indisponibilità di piazza Libertà (alle prese con i cantiere per il rifacimento della pavimentazione), per cercare di far vivere al meglio l’intero centro cittadino e anche per evitare assembramenti rischiosi sul fronte della sicurezza.

Questa la formula della notte bianca saronnese andata in scena sabato 13 luglio con l’aiuto di una serata non eccessivamente calda e senza minacce di pioggia. La partenza è stata pigra come si conviene ad una sera d’estate con gli stand degli hobbisti ma anche i tavoli dei locali che hanno avuto tutto il tempo di preparare ed allestire. Qualche assembramento si è visto intorno alle 21 quando si sono create alcune code nelle proposte gastronomiche più storiche e apprezzate a partire dalla celeberrima pizza di Tubino in piazza Avis.

Quindi le passeggiate che per la prima volta non sono state concentrate nel celeberrimo triangolo “saronnese” corso Italia, via San Cristoforo e via San Giuseppe ma che hanno raggiunto anche punti come piazza Unità d’Italia, via Caduti della Liberazione e vicolo Pozzetto. Il merito è, appunto, degli spettacoli itineranti dalle marching band alle esibizioni dei 4 elementi (aria, acqua, terra e fuoco) che con la parata delle meduse, lo spettacolo con il fuoco, la carrozza e le mongolfiere hanno catturato sguardi e scatti sui social. Una soluzione apprezzata dai commercianti (qui l’intervista al presidente Ascom Andrea Busnelli) ma che ha lasciato un pizzico di delusioni ai partecipanti che non sono riusciti ad incrociare tutte le proposte. QUI I VIDEO PER CHI LI AVESSI PERSI

Essenziale anche per accompagnare le proposte itineranti e per gestire le strade chiuse (pochi i problemi di rallentamenti in ingresso e in uscita dalla città) il contributo del comando di polizia locale con il sostegno logistico dei radioamatori e della protezione civile cittadina. Gli agenti hanno gestito anche l’assistenza ad alcuni presenti “alleggeriti” da portafogli e cellulare, un uomo a cui è stata strappata la collanina e una ragazza vittima di un malore.

Oltre al luna park preso d’assalto dai più piccoli, sono stati apprezzatissimi, tanto da essere i punti in cui la festa è continuata più a lungo, gli spazi con proposte di musica e ballo. Qui la notte è continuata fino alle 2 quando è scattato lo stop alla musica.

