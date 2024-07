Cronaca

SARONNO – Essenziale l’intervento, in chiave preventiva ma anche il sostegno alle vittime, fornito ieri sera, sabato 13 luglio, dagli uomini del comando di polizia locale durante l’evento Notte bianca.

Oltre a gestire la viabilità gli agenti del comando di polizia locale, organizzati con diverse pattuglie nell’area della festa, hanno fornito assistenza a chi si è ritrovato alleggerito da diverse mano leste in azione.

L’episodio più grave nella zona di piazza Unità d’Italia dove due ragazzi hanno strappato la collana al collo di un anziano finito a terra dopo il furto. Fortunatamente l’uomo si è rialzato da solo e ha preferito che non fosse chiamata l’ambulanza. Diverse le segnalazioni arrivate alla centrale operativa della polizia locale per furti di cellulari e portafogli. In piazza Avis poco prima dell’una una ragazza borseggiata ha avuto un malore, verosimilmente una crisi di panico, dopo che le hanno strappato il celluare,

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti