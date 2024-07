Cronaca

UBOLDO – Ieri due incidenti stradali a Uboldo. All’1.10 della notte i mezzi di soccorso, pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, sono accorsi sulla statale 527 nel tratto locale di via Iv novembre, per uno scontro fra due automobili. E’ stata visitata una donna di 37 anni, per la quale non si è comunque rivelato necessario il trasporto in ospedale. I tutori dell’ordine hanno provveduto ai rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e definire le eventuali responsabilità.

Ieri alle 12 intervento dell’ambulanza della Croce azzurra di Cadorago in piazza Conciliazione per una caduta dalla bicicletta, è stato soccorso un uomo di 51 anni, che ha comunque riportato non gravi contusioni.

(foto archivio: un precedente intervento dei soccorsi per un incidente in via Iv novembre)

14072024