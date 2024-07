iltra2

TRADATE – Due interventi delle pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno a Tradate, ieri, per un incidente ed una aggressione.

Alla 1.50 della notte la chiamata al 118 per segnalare una aggressione: sul posto, in corso Bernacchi, sono arrivati i militari dell’Arma ed una ambulanza della Croce rossa ed è stato soccorso un uomo di 53 anni, portato quindi all’ospedale cittadino per essere medicato di lievi contusioni. I tutori dell’ordine hanno avviato accertamenti per chiarire i contorni dell’accaduto.

Alle 19.45 incidente stradale in via Crotto Roncaccio dove si sono scontrate due automobili. Anche in questo caso sono arrivati i carabinieri ed una ambulanza della Croce rossa. Ad avere bisogno di assistenza medica un uomo di 56 anni, una donna di 69 anni ed un uomo di 70 anni, nessuno di loro è apparso in condizioni preoccupanti. I tutori dell’ordine si sono occupati dei rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto archivio)

14072024