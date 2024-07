Cronaca

ORIGGIO – Quasi non passa giorno senza che in autostrada A, nella zona in territorio di Origgio dove cè lo svincolo di collegamento con la A9, non si verifichi un incidente. Oggi, traffico intenso per via dei vacanzieri soprattutto stranieri, è successo alle 12.55 quando si è registrato un tamponanento fra due automobili, proprio all’altezza del bivio, in A8 con direzione Milano.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi; sul posto è accorsa una pattuglia della polizia stradale ed una squadra dei vigili del fuoco, ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Legnano. E’ stato soccorso un uomo, visitato direttamente sul posto e per il quale non si è rivelato necessario l’eventuale trasporto in ospedale. L’accaduto ha provocato qualche rallentamento in autostrada, da chiarire la dinamica dei fatti e le responsabilità, e da quantificare restano i danni materiali alle vetture.

(foto: segnalazione di incidente in autostrada nei pressi di Origgio)

14072024