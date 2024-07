Cronaca

UBOLDO – Incidente stradale oggi ad Uboldo, un anziani ciclista è infatti caduto dalla propria bicicletta e l’epilogo è stato all’ospedale di Castellanza, dove è stato trasportato per essere visitato e per essere medicato di lesioni e contusioni varie, al momento del ricovero non è comunque apparso in pericolo di vita. Il ferito ha 79 anni.

Il fatto si è verificato questo pomeriggio alle 15.10 in vicolo Torre; i passanti hanno subito dato l’allarme e sul posto si è precipitata una ambilanza del Sos Uboldo. A seguire, dunque, il trasferimento del ferito al nosocomio castellanzese per le cure del caso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto archivio: una ambulanza del Sos Uboldo durante un servizio per una emergenza medica sul territorio del Saronnese)

14072024