Molti sono i progetti degni di nota che la scorsa settimana hanno schivato le insidie degli andamenti di mercato. Diamo un’occhiata a cinque criptovalute di tendenza da guardare.

WienerAI

È un progetto innovativo che incorpora l’intelligenza artificiale. Non è il banale bot predittivo e soprattutto non ha costi di commissione. Porta con sé tutta la simpatia e il divertimento legato alle meme coin e ha superato i 7 milioni di dollari in prevendita. L’interfaccia è semplice e intuitiva, adatta anche per principianti. WienerAI è il primo “bot” a impiegare un modello di linguaggio AI e, grazie alla tecnologia predittiva, setaccia il mercato per trovare le migliori opportunità di trading.

Gli investitori possono effettuare le operazioni direttamente dall’interfaccia WienerAI, con un’esecuzione di scambi istantanea, resistente ai MEV e senza commissioni, bypassando il trading on-chain. Ciò che crea largo entusiasmo tra gli investitori è il meccanismo di staking. Attualmente offre un APY del 156%, ma questo diminuirà con l’aumentare del pool di puntata.

La prevendita di WienerAI consente agli acquirenti di assicurarsi i token Wiener AI a un prezzo drasticamente inferiore rispetto al prezzo di quotazione. Ci sono diverse fasi, ciascuna della durata di 2 giorni. Ad ogni tappa il prezzo aumenterà fino al termine della prevendita. Il prezzo attuale è di $ 0.000726 ancora per qualche ora.

Scopri di più su WienerAI

Pepe Unchained

Pepe Unchained è una nuova meme coin ispirata alla famigerata moneta Pepe. Pepe è stato in aumento di oltre il 470% quest’anno. Tuttavia, con una capitalizzazione di mercato di 3,7 miliardi di dollari, molte operazioni stanno guardando più lontano per massimizzare i loro guadagni. Qui entra in gioco Pepe Unchained, non solo un’altra imitazione di Pepe, bensì il primo token a tema Pepe che ha una propria blockchain Ethereum layer 2 tutta sua. Pepe Unchained promette di essere 100 volte più veloce e molto più economico di Ethereum e punta a diventare la prima blockchain dedicata esclusivamente alle monete meme.

$PEPU token alimenta l’intero ecosistema. Pepe è il re Re e il Pepe Unchained Layer 2 il suo Regno.

I token $PEPU possono essere messi in staking guadagnando ricompense passive. Al momento l’APY è del 653% e la distribuzione delle ricompense in token $PEPU avverrà al ritmo di 608,82 token $PEPU per blocco ETH. Queste ricompense saranno erogate nell’arco di 2 anni e potranno essere riscosse una volta che la richiesta verrà attivata.

Con il settore delle monete meme del valore di oltre 40 miliardi di dollari, Pepe Unchained potrebbe avere un grosso exploit. La prevendita ha già superato il traguardo dei 3 milioni di dollari.

Gli investitori possono acquistare Pepe Unchained in prevendita per 0,0083258 dollari, ma questo prezzo aumenterà con l’avanzare della campagna.

Scopri di più su Pepe Unchained

Notcoin

Di recente, gli investitori in criptovalute hanno avuto una notevole predilezione per i progetti incentrati sul gioco. Notcoin è avanzato senza un graffio nell’ altalenante periodo delle criptovalute e punta tutto sul suo gioco play -to- earn su The Open Network (TON). Il suo gioco si sviluppa su Telegram. All’interno del canale gli utenti possono guadagnare $NOT portando a termine delle missioni e cliccando un pulsante ( click-to-mine). Notcoin ha una colossale base di 40 milioni di utenti, un significativo passo avanti per l’ecosistema che punta all’adozione di massa. Attualmente, NOT è scambiato a 0,01736 dollari, in aumento del 7,5% oggi e del 22% questa settimana. Anche il suo prezzo è salito del 50% in un solo giorno di domenica.

Notcoin ha una capitalizzazione di mercato di 1,49 miliardi di dollari e un volume di scambi di 24 ore di 558,32 milioni di dollari, in aumento del 12% nell’ultima settimana.

Mantra

Mantra è una blockchain layer 1 focalizzata sulle risorse del mondo reale. Il suo sviluppo più recente è che tokenizzerà 500 milioni di dollari di beni immobiliari per il costruttore degli Emirati Arabi Uniti MAG Group.

Questo è un brillante esempio di blockchain che ha un impatto sul mondo reale e il mercato ha reagito con un’enorme domanda di acquisto.

Nonostante la maggior parte delle altre criptovalute in rosso questa settimana, Mantra ha pompato il 19%.

Il prezzo odierno di OM è di 0,927733 dollari, con un volume di scambi di 24 ore di 42,15 milioni di dollari. OM è +6,79% nelle ultime 24 ore, con una fornitura circolante di 831,32 milioni di monete OM e una fornitura massima di 888,89 milioni di monete OM.

Matra è attualmente il secondo più grande progetto RWA, e potrebbe avere una crescita significativa man mano che il settore matura.

LayerZero

LayerZero è un’altra criptovaluta di tendenza da guardare questa settimana. È un protocollo di interoperabilità che trasferisce liquidità e dati tra blockchain. LayerZero è altresì detta una “blockchain di blockchain”, agendo come un hub per il passaggio di messaggi cross-chain. Il progetto detiene una capitalizzazione di mercato di 436 milioni di dollari e un volume di trading di 24 ore di 524 milioni di dollari. Su CoinMarketCap, LayerZero è attualmente la sesta criptovaluta più di tendenza.

Recentemente c’è stato un un annuncio di partnership con la blockchain di livello 1 Flare. Questo collegherà Flare ad altre 75 blockchain e amplierà l’attrattiva di LayerZero all’interno del mercato delle criptovalute.