Cronaca

SARONNO – Attenzione agli insetti: oggi le loro punture hanno “steso” due persone, a Caronno Pertusella e Limbiate.

Ne sa qualcosa il pensionato di 75 anni, di Limbiate, soccorso alle 14.20, in via Pacinotti, dall’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella e dal personale dell’automedica: è stato infine trasportato all’ospedale di Saronno, non in pericolo di vita.

A Caronno Pertusella oggi in un plesso produttivo di via Asiago, in zona industriale, è stato soccorso un 46enne, sempre per una puntura di insetto. Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce azzurra si Caronno Pertusella, il paziente è stato trasportato all’ospedale di Saronno, in condizioni non preoccupanti, per tutti gli accertamenti del caso.

(foto: una ambulanza della Croce azzurra in servizio sul territorio)

15072024