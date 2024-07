SARONNO – Prima conferma dell’anno per la Az Robur Saronno neo promossa in serie B Nazionale: con il numero 14, si tratta del capitano: Davide Tresso.

Tornato a pieno regime arricchito dagli impegni di studio in Norvegia, riprende subito il posto in campo. Di ruolo formalmente sarebbe un’ala, all’atto pratico è un tuttofare. Classe 2000, 192 centimetri, difesa tuttocampo, attacco al ferro, tiro piazzato, fisicità importante, presenza ancora di più. Dopo un inizio di campionato preziosissimo, nella seconda parte della scorsa stagione è mancato un sacco, ma i compagni hanno comunque centrato il bersaglio grosso ed ora è pronto anche lui a rinnovare il contributo per la squadra.