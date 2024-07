Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Nelle scorse settimane sono stati diversi i casi di denunce e segnalazioni a carabinieri e polizia locale di Castiglione Olona per furto a danno dei cittadini di Venegono Superiore: nel mirino sono in particolare box e garage dei condomini che, uno dietro l’altro, sono stati svaligiati. Particolarmente prese di mira, l’area residenziale del paese: il centro e le abitazioni intorno alle scuole

I colpi sono tutti avvenuti durante la notte, lasciando una spiacevole sorpresa ai condomini che, al mattino, si sono ritrovati con una spiacevole sorpresa. Il modo di procedere è sempre lo stesso e quasi privo di rumore: un colpo per aprire un buco e forbici tagliaferro per allargarlo e aprire la serranda a mano dall’interno. In questo modo, in una notte, dodici box di un condominio, rubando tutto il contenuto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti