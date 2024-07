Calcio

CISLAGO – Dopo la notizia della gestione del centro sportivo di Turate con l’Fc Como Woman il Cistellum calcio è ufficializzare la partnership con Acf Fiorentina, importante società del panorama professionistico di serie A.

“Questa scelta – spiegano al Cistellum – è stata assunta non per equipararci all’eterogeneo mondo delle collaborazioni sportive, basate prevalentemente sulla natura commerciale del marchio, ma per dare contenuti tecnici all’avanguardia al progetto formativo che è e sempre sarà il focus nel panorama del calcio giovanile”.

Forte sarà anche la collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio di Turate, sia amatoriale che non, al fine di garantire uno spazio dove svolgere la propria attività fisica.

“Verranno comunicate le date dei nostri Open day, che si terranno fino al 31 luglio al centro sportivo di Cislago alla Via Papa Giovanni 56, e successivamente nel mese di settembre presso il centro sportivo di Turate”.

