GERENZANO – Un weekend pieno di eventi e di emozioni al centro sportivo Enzo Bearzot di Gerenzano, che ha ospitato sia la seconda edizione della 24 ore di calcetto che l’ottava edizione del torneo di calcio balilla.

Quest’anno la manifestazione ha toccato in maniera particolare tutti partecipanti, perché è stata dedicata interamente a Daniela Porro, la volontaria del palio venuta a mancare lo scorso anno a soli 64 anni, che ha lasciato un segno profondo nell’intera comunità.

Il torneo di calcio balilla, organizzato dall’associazione I colori di Gerenzano, si è svolto nella serata di venerdì 5 luglio, nell’ambito della 24 ore di calcio (a cinque), organizzata dalla società Asd Gerenzanese. A portare a casa il primo posto è stato il rione San Giacum che, dopo un acceso ed emozionante scontro con il Madunina, è riuscito a trionfare; medaglia di bronzo invece per i ragazzi del Burghett, che hanno battuto la Furia Celtica nella finale per il terzo e il quarto posto. Alla gara hanno partecipato ben 12 squadre, non tutte appartenenti al contesto del palio.

Per quanto riguarda la 24 ore di calcetto, ad ottenere la “medaglia d’oro” è stato invece il Gp football, seguito da Gmr Group. A distinguersi nella competizione è stato Mattia Geron, che ha ottenuto un riconoscimento speciale come capocannoniere per i suoi 32 gol.

(foto dal profilo Facebook del Palio di Gerenzano)

