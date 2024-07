Eventi

SOLARO – Novità e tradizione nel programma della 14esima edizione della Festa della Birra di Solaro, organizzata dall’associazione il Pensiero Libero. Diventata nel tempo una garanzia di divertimento, ottima proposta culinaria e intrattenimento musicale di qualità, non solo per Solaro ma per tutto il territorio circostante, la manifestazione, che da quest’anno viene rinominata Beer and Sound Festival, sarà ospitata dall’area feste di corso Berlinguer da giovedì 18 a domenica 28 luglio, per un totale di otto serate e altrettanti concerti. Confermata l’ormai tradizionale fornitura Forst per quanto riguarda le birre, insieme ai classici piatti street food (cucina aperta alle 19.30), il punto di forza rimangono le fantastiche band che animeranno il palco ogni sera a partire dalle 22, sempre ad ingresso libero.

Il programma dell’edizione 2024 prevede graditissimi ritorni di band che nelle passate edizioni erano state apprezzatissime dal pubblico, e qualche interessante novità. E così l’apertura è affidata giovedì 18 luglio a Maggese, tribute band di Cesare Cremonini, che offrirà un vasto repertorio dai LunaPop a Cremonini in solitaria, seguito venerdì 19 luglio da una seconda novità, ovvero gli EveryPlay, famosa tribute band dei Coldplay. Sicuramente attesissimi da un anno sabato 20 luglio i Big Ones, la tribute band degli Aerosmith che era già in calendario nell’estate 2023 ma la cui esibizione era stata fermata dal terribile nubifragio del 21 luglio. La domenica sera chiuderanno il primo fine settimana i Draco&TheCaves, all’insegna del rock.

Tre giorni di riposo per poi riaprire giovedì 25 luglio con la terza novità del 2024, ovvero la doppia cover di Negramaro e Modà proposta dalla GKB, mentre due graditi ritorni sono quelli di venerdì 26 luglio con gli Acthung Baby, tribute band degli U2, e di sabato 27 luglio, con i Black Bells, la tribute band degli AcDc. Come ogni anno, la domenica, e quindi il 28 luglio, sarà affidata ad una band che ci farà divertire e ballare e la The Flashover legacy lo farà al ritmo di canzoni rock degli anni Settanta, Ottanta e Novanta.

Mauro Ranieri, presidente Il Pensiero Libero: «Negli anni siamo cresciuti ma non abbiamo mai perso la nostra identità e la nostra voglia di divertirci. Come sempre avremo una proposta musicale per tutti i gusti, un po’ come in cucina, dove alterniamo le specialità “TexMex” ai piatti tradizionali italiani. Tutto questo è reso possibile solamente grazie al grande impegno dei nostri fantastici volontari, una risorsa inestimabile. Non ci rimane che invitare tutti a venirci a trovare per una birra in compagnia e per ballare sotto il palco al ritmo del nostro Beer and Sound Festival».

