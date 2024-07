Città

SARONNO – Strappata la catenina d’oro ad un pensionato e diversi borseggi alla Notte bianca di Saronno.

Quasi non passa giorno senza che in autostrada A, nella zona in territorio di Origgio dove cè lo svincolo di collegamento con la A9, non si verifichi un incidente. Ieri, traffico intenso per via dei vacanzieri soprattutto stranieri, è successo alle 12.55 quando si è registrato un tamponanento fra due automobili, proprio all’altezza del bivio, in A8 con direzione Milano.

Caldo Aldo Moro, Fi: “Se le risorse sono limitate perchè si spendono 4.270 euro per 10 post su Facebook ed Instagram?”

Niente da fare per il Baseball Club Saronno nella sfida con l’altra capolista del girone di serie C, Legnano; si è giocato domenica pomeriggio sul diamante saronnese di via Ungaretti ed a spuntarla sono stati i legnanesi che ora restano soli in vetta.

15072024