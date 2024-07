Groane

SARONNO – “Porto il mio saluto affettuoso a tutti Voi in questa giornata speciale. Mi dispiace non poter

essere lì fisicamente, ma lo sono con il cuore”

Inizia così la lettera per ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli alla Misinto Bierfest in occasione della “Domenica in famiglia”.

Saluto con cordialità le autorità presenti, l’associazione GamE20, le famiglie e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo momento di incontro e condivisione.

Occasioni come questa sono davvero preziose per tutti e ci ricordano l’importanza di adottare una nuova prospettiva che vuol dire iniziare a vedere in ogni persona le potenzialità e non i suoi limiti. Si tratta di una grande sfida che possiamo affrontare e vincere solo uniti per far crescer le nostre comunità e non lasciare indietro nessuno. La riforma sulla disabilità che stiamo attuando va esattamente in questa direzione: mette al centro la persona, supera le frammentazioni tra i servizi sanitari, assistenziali e sociali, e mira a semplificare la vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Grazie, quindi, di vero cuore per questa “Domenica in famiglia” e per quello che continuerete a fare al servizio degli altri. Certa di avere presto nuove occasioni per incontrarci auguro a tutti Voi di trascorrere una piacevole giornata insieme”.

