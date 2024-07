Il segretario generale della Wbsc, Beng Choo Low, ha aperto l’evento a nome del presidente Riccardo Fraccari. “Siamo entusiasti di vedere le migliori giocatrici in campo per il nostro evento di punta del softball femminile. La Coppa del Mondo ha il potenziale per aumentare la visibilità del nostro sport. Pensiamo ai Giochi Olimpici di Los Angeles, ma stiamo lavorando ogni giorno per portare il softball non solo nel programma olimpico, ma anche nei Giochi Continentali”. Il segretario generale della Wbsc ha anche ringraziato la Federazione Italiana Baseball Softball (Fibs) per l’impressionante sforzo organizzativo.

I primi a prendere la parola sono stati gli otto allenatori principali. La squadra numero 1 al mondo, gli Stati Uniti, è la favorita nel Gruppo A. “In quanto squadra nazionale degli Stati Uniti, siamo consapevoli delle aspettative,” ha commentato l’allenatrice Heather Tarr. “Siamo consapevoli di essere una delle migliori squadre, ma siamo pienamente consapevoli che stiamo giocando contro i migliori.”

Tarr ha commentato anche la possibilità di una finale Usa-Giappone: “Faremo del nostro meglio per realizzare questo obiettivo. Ma lasciatemi dire che, come ragazza dello Stato di Washington, non avrei mai potuto sognare di allenare a questo livello. Le mie aspettative sono di godermi questa opportunità e mettere le mie giocatrici nelle condizioni di dare il massimo.”

Il Giappone, numero 3 al mondo, è il favorito nel Gruppo B. “Ovviamente non posso dirvi chi vincerà,” ha detto l’allenatrice Reika Utsugi. “Quello che credo sia richiesto a qualcuno nella mia posizione è guidare la squadra fino alla finale.”

Porto Rico è una delle squadre che ha migliorato maggiormente nel ranking mondiale Wbsc-Konami, raggiungendo il numero 2. Secondo l’allenatore David Santos, non è una sorpresa. “Questa squadra è il prodotto di un programma di 20 anni. Abbiamo fatto un enorme lavoro di sviluppo e sta dando i suoi frutti”.

L’Australia, numero 10, e i Paesi Bassi, numero 8, non credono che la corsa del Gruppo B per il Super Round sia limitata a un affare Giappone-Porto Rico.

“Sono sicuro che ogni allenatore qui vorrebbe che le sue giocatrici contraddicessero queste aspettative,” ha detto l’allenatore australiano Laing Harrow. “Perseguiamo un obiettivo alla volta. Per ora, il nostro obiettivo è andare al Super Round.”

Ferenc Jongejan ha detto che i Paesi Bassi guardano a un quadro più ampio e mirano alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. “Giocare nella Coppa del Mondo ci dà una buona occasione per vedere a che punto siamo.”

Il Canada, numero 5, e l’Italia, numero 6, si contenderanno un posto nel Super Round dietro gli Stati Uniti.

“Abbiamo apportato cambiamenti rispetto alla squadra medaglia di bronzo olimpica,” ha detto l’allenatrice canadese Kaleigh Rafter, la catcher titolare a Tokyo. “Abbiamo un mix interessante di gioventù ed esperienza e ci sentiamo pronti a competere.”

Federico Pizzolini, allenatore dell’Italia, conosce il compito: “Finire tra i primi due sarà difficile. Stiamo affrontando i migliori al mondo. Tuttavia, sono sicuro che affrontare l’Italia sarà altrettanto difficile.”

La Cina, numero 17, non si sente un outsider. “Stiamo migliorando rapidamente,” ha detto l’allenatore Chang Dong Tang tramite un interprete. “Faremo del nostro meglio per avanzare al Super Round.

