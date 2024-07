Eventi

LAZZATE – Cambio di location per il tradizionale appuntamento della “Pastasciutta antifascista dei Fratelli Cervi” organizzato dalle liste civiche della zona Groane. Quest’anno l’evento si svolgerà a Lazzate, nella struttura feste allestita nella centralissima piazza Giovanni XXIII.

La pastasciutta antifascista, che viene celebrata a luglio in tutte le piazze d’Italia, richiama l’avvenimento del 25 luglio 1943 quando la famiglia Cervi, alla notizia della destituzione e dell’arresto di Benito Mussolini, scese per strada e organizzò una grande festa offrendo la famosa pastasciutta a tutta la popolazione. Successivamente a questo fatto, nell’inverno del 1943 i fratelli Cervi furono assassinati dai nazifascisti.

A Lazzate l’iniziativa quest’anno si terrà mercoledì 24 luglio, a partire dalle 20.

“È una serata – ricordano gli organizzatori – che vede la collaborazione di diversi soggetti, a partire dalle liste civiche Progetto in Comune, Lazzate in movimento, Insieme per Misinto, Orizzonte Comune, con l’associazione Xapurì di Lentate sul Seveso e Libera presidio Giorgio Ambrosoli di Arese. Nel corso della serata, oltre alla cena che comprende pastasciutta e dolce, ci saranno un intervento artistico sulla storia dei fratelli Cervi e una testimonianza dei rappresentanti di Libera.”

“L’importanza di questo appuntamento – spiegano i rappresentanti delle liste civiche – non è legata soltanto al fatto storico della famiglia Cervi, ma all’attualità del nostro contesto sociale. Il sentimento antidemocratico è diffuso ed è un pericolo che vediamo anzitutto nell’atteggiamento di chi contribuisce ad alimentare odio, intolleranza, diseguaglianze. Il contrario del fascismo è la democrazia, per questo tutti dovremmo riconoscerci antifascisti e sentirci uniti anche in questa festa della Pastasciutta. E per questo invitiamo tutti i cittadini delle nostre comunità a venire in piazza a Lazzate il 24 luglio.”

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi a questo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTjes6aU1lh1FCavKd1MYHJktEQT_CctOIyWQan2tpcubmBg/viewform

(foto archivio)